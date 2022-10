Mysteriöses Feuer im Harz: Ausgebrannter Trecker wirft Fragen auf

Bartolfelde. Völlig ausgebrannt ist ein Kleintraktor in der Nacht auf Freitag im Bad Lauterberger Ortsteil Bartolfelde. Die Polizei sucht Zeugen in dem Fall.

Auf einem landwirtschaftlichen Verbindungsweg am Ortsausgang von Bartolfelde in Richtung Osterhagen ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Kleintraktor vollständig ausgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ursache des Brandes ist zurzeit noch ungeklärt, berichtet die Polizei Göttingen.

Der ausgebrannte Traktor wurde demnach am Morgen durch Passanten unweit der Anlage des Reitvereins Südharz gefunden. Sie informierten die Polizei.

Unmittelbar vor dem Traktor stießen die Ermittler auf einen Pferdeanhänger. Es stellte sich heraus, dass dieser Anhänger im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen durch Unbekannte in Hattorf am Harz entwendet worden war.

Polizei ermittelt zu Brandursache und gestohlenem Anhänger

Wie der Anhänger nun zur späteren Brandstelle gelangte ist genauso wie die Brandursache des Treckers Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten vorsichtigen Schätzungen rund 10.000 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05524/9630 beim Polizeikommissariat Bad Lauterberg zu melden.

