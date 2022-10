Bahnverspätungen in Hannover – Zug prallt gegen Einkaufswagen

Ein Zug ist gegen einen Einkaufswagen, der in Hannover auf den Gleisen stand, geprallt. Beim nächsten Halt am Messegelände mussten die Reste des Wagens entfernt werden. (Symbolfoto)

Ein auf den Schienen abgestellter Einkaufswagen hat für viele Zugverspätungen in Hannover gesorgt. Ein Passagierzug des privaten Fernzuganbieters Flixtrain sei im Stadtteil Misburg-Süd gegen den Wagen geprallt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag. Sofort sei eine Schnellbremsung eingeleitet worden. Verletzt wurde niemand. Der Zug konnte zunächst weiterfahren.

Die Reste des Einkaufswagens, die sich zum Teil unter dem Zug verkeilten, mussten bei einem weiteren Halt am Bahnhof auf dem Messegelände entfernt werden. Dies führte nach Angaben der Bundespolizei am Sonntagabend zu Verspätungen bei 17 Zügen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Niedersachsen:

Zwei Verletzte bei Unfall im Kreis Osnabrück – Fahrer war alkoholisiert

Beim Zusammenstoß zweier Autos bei Melle (Landkreis Osnabrück) sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, prallten die beiden Wagen in einer Kurve seitlich aneinander. Ein Auto kam von der Fahrbahn ab. Die Insassen dieses Wagens wurden dabei leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

Ersten Untersuchungen der Polizei zufolge wurde bei dem Fahrer etwa eine Promille Alkohol im Blut festgestellt. Die Insassen des zweiten Wagens blieben bei dem Unfall am Sonntagabend unverletzt. Angaben zum Sachschaden konnte die Polizei zunächst nicht machen.

Kreis Uelzen: Feuer in Carport richtet 120 000 Euro Schaden an

Ein Brand in Oetzen (Landkreis Uelzen) hat drei Autos, einen Carport und den Dachstuhl eines Wohnhauses enorm beschädigt. Nach Angaben der Polizei vom Montagmorgen hinterließ das Feuer einen Sachschaden von etwa 120.000 Euro.

Ersten Erkenntnissen zufolge gingen die Flammen von einem der Autos aus und griffen nach und nach auf die anderen Wagen sowie die anliegenden Gebäude über. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Wie es zu dem Brand am Sonntagabend kam, war am Morgen unklar.

Drei Jugendliche sollen Raubüberfälle in Oldenburg begangen haben

Nach bewaffneten Raubüberfällen auf einen Kiosk und Tankstellen in Oldenburg hat die Polizei drei Jugendliche im Verdacht. Nach einem Zeugenhinweis gelten zwei 15-Jährige aus der Stadt Oldenburg und ein 15-Jähriger aus dem Landkreis Oldenburg als Tatverdächtige. Gegen zwei sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft bereits am vergangenen Donnerstag Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei in Oldenburg am Montag mit. Die Tatbeteiligung des dritten Jugendlichen werde noch ermittelt.

Beim ersten Überfall am 1. Oktober betrat am Abend ein mit einer Pistole bewaffneter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle und erbeutete Bargeld und Tabakwaren. Am 5. Oktober wurden an einer weiteren Tankstelle in Oldenburg von drei Personen kurz nach Mitternacht Bargeld und Zigaretten erbeutet.

Am 14. Oktober drangen zwei Personen in einen Kiosk ein und raubten Bargeld und Tabakwaren. Vor ihrer Flucht schoss einer der Täter offenbar mit einer Schreckschusswaffe in die Luft. Beim Gerangel mit einem Kiosk-Mitarbeiter wurde dieser leicht verletzt.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de