Radfahrer stirbt nach Unfall mit Lastwagen im Emsland

Von mehreren Unfällen und einem tragischen Brand berichtet die Polizei in Niedersachsen am Mittwoch.

Ein 51 Jahre alter Radfahrer, der im Emsland von einem vorbeifahrenden Lastwagen angefahren worden ist, ist im Krankenhaus gestorben. Der Unfall hatte sich am Dienstagmorgen in Schapen ereignet, der Radfahrer erlag am Abend seinen Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der 56 Jahre alte Fahrer des Lkw hatte demnach den am rechten Fahrbahnrand radelnden Mann überholt. Als der Lastwagenfahrer wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs wieder auf die rechte Fahrbahn einscherte, wurde der Radfahrer vom Lastwagen getroffen. Der 51-Jährige stürzte. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Klinikum Osnabrück geflogen.

Unfall mit Benzinfeuerzeug - 59-Jähriger stirbt an Brandverletzungen

Ein 59 Jahre alter Mann in Freistatt (Landkreis Diepholz) hat sich beim Befüllen eines Benzinfeuerzeuges so schwere Brandverletzungen zugezogen, dass er wenig später starb. Er sei nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler selbst in Brand geraten, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ersthelfer konnten die Flammen zusammen mit der Feuerwehr schnell löschen.

Der Verletzte kam zunächst in ein Krankenhaus in Sulingen, wurde von dort aber mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg geflogen. Dort starb er in der Nacht auf Mittwoch. Der Mann wohnte in einer Wohnung für Abhängige und psychisch Kranke Menschen und war in seiner Bewegung eingeschränkt.

Unfall mit zwei Verletzten während Fahrprüfung

Ein 18 Jahre alter Fahrschüler ist während seiner praktischen Prüfung in einen Unfall mit zwei Verletzten in Sulingen im Landkreis Diepholz verwickelt worden. Ein 80 Jahre alter Autofahrer habe aus unbekannter Ursache beim Abbiegen auf eine Straße das Fahrschulauto übersehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Fahrlehrer und der Prüfer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Die beiden Fahrer blieben bei dem Unfall am Dienstagnachmittag unverletzt. dpa

