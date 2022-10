Bremerhaven: Lastwagen hängt etwa zwei Stunden über Wasser

Bremerhaven. Die Feuerwehr in Bremerhaven hat den Lkw-Fahrer am Donnerstag aus seiner misslichen Lage befreien müssen. Der Blaulicht-Überblick für Niedersachsen.

Ein Laster steht im Fischereihafen in Bremerhaven mit der Vorderachse über der Kaimauer. Rettungskräfte der Feuerwehr retteten den Fahrer mit einer Drehleiter aus dem Führerhaus.

Ein Laster ist im Fischereihafen in Bremerhaven mit der Vorderachse über die Kaimauer gefahren und hing etwa zwei Stunden über dem Wasser. Da sich der Fahrer am Donnerstagmorgen nicht selbst aus seinem Fahrerhaus retten konnte, mussten die Rettungskräfte eine Drehleiter einsetzen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Nachdem dem Mann eine Rettungsweste angelegt wurde, konnte er über den Rettungskorb der Leiter sicher wieder an Land gebracht werden. Zur Absicherung stand ein Rettungsboot im Hafenbecken bereit.

Für die Bergung des Lasters samt Anhänger musste ein Kran zunächst den halb über dem Wasser hängenden Lkw anheben. Erst dann konnte ein Abschleppwagen das Gespann zurück ans Ufer ziehen. Nach Angaben der Feuerwehr gerieten bei dem Unfall Betriebsstoffe in das Wasser, die allerdings mit speziellen Geräten aufgefangen wurden.

Polizei fasst zwei Männer nach Verfolgungsfahrt durch Celle

Zwei Männer müssen sich nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei in Celle für eine ganze Reihe von Straftaten verantworten. Einsatzkräften sei ein gestohlener Wagen mit einem falschen Kennzeichen aufgefallen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als die Beamten das Auto kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Auf der etwa zwei Kilometer langen Flucht überfuhr der Wagen eine rote Ampel. Plötzlich stoppte der Wagen und die Insassen flohen zu Fuß weiter. Mit der Unterstützung eines Polizeihubschraubers konnten ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger am Mittwochabend festgenommen werden. Ein weiterer Insasse konnte fliehen.

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 18-Jährige wenige Stunden zuvor einen Auffahrunfall mit einem Leichtverletzten verursacht hatte. Der Mann hatte seinen Wagen stehen lassen und war zu Fuß von der Unfallstelle geflohen. Der Wagen, mit dem er vor der Polizei geflohen war, wurde wenige Tage zuvor vom Gelände einer Fahrschule gestohlen.

Die beide Männer standen während der Verfolgungsfahrt zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und sind polizeibekannt. Gegen sie wird nun wegen Einbruchs, Kfz-Diebstahls, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und der Durchführung eines nicht erlaubten Rennens ermittelt. Noch am Donnerstag sollten sie einem Haftrichter vorgeführt werden.

Zwei Unfälle mit Schwerverletzten – Autobahn 1 gesperrt

Nach zwei Auffahrunfällen nahe Wildeshausen im Landkreis Oldenburg mit zwei Schwerverletzten ist die Autobahn 1 wegen Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Münster bis Donnerstagvormittag gesperrt gewesen. Dies teilte ein Sprecher der Autobahnpolizei Ahlhorn mit. Bei den Unfällen auf der A1 in der Nacht zum Donnerstag war der Polizei Oldenburg zufolge ein Wohnmobilfahrer aus bisher ungeklärter Ursache auf einen Lkw aufgefahren. Dadurch bildete sich ein Rückstau, in welchem ein Lkw-Fahrer auf einen weiteren Lastwagen auffuhr.

