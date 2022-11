Als Ninja verkleideter Mann löst Polizeieinsatz bei Verden aus

Langwedel. Blaulicht-News: Ein 20-Jähriger ist im Ninja-Kostüm bei Verden unterwegs, inklusive Samuraischwert. In Oldenburg eskaliert ein Rap-Konzert und mehr.

Der 20-Jährige in Niedersachsen erzählte der Polizei er sei schon seit Jahren Ninja. (Symbol)

An einer Raststätte in Langwedel (Landkreis Verden) löste ein als Ninja verkleideter 20-Jähriger einen Polizeieinsatz aus. Mit Judoanzug und Sturmmütze bekleidet wollte er am Sonntag einen Kaffee kaufen, teilte die Polizei mit. Den Beamten erzählte der 20-Jährige er sei schon seit Jahren ein Ninja.

Bei der Kontrolle des Autos fand die Polizei ein scharfes Samuraischwert und bearbeitete Autokennzeichen. Das Schwert beschlagnahmten die Beamten. Es wird wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Auseinandersetzung zwischen Polizei und 70 Menschen in Oldenburg

Vor einem Club in der Oldenburger Innenstadt ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen der Polizei und etwa 70 Menschen gekommen, die dort den Auftritt eines Rappers sehen wollten. Die Polizei schritt ein, weil der Betreiber keine Genehmigung für den Betrieb einer Disko hat, aber dennoch Eintrittskarten für den Auftritt des Berliner Rappers verkaufte.

Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, warteten vor dem Club etwa 100 Menschen, an die die Polizei Platzverweise erteilte. Etwa 70 Leute fingen daraufhin an, Flaschen und Steine auf die Polizisten zu werfen. Erst mit Verstärkung konnte die Situation aufgelöst werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Landfriedensbruch und tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte.

Vier Verletzte bei Kollision zweier Autos im Landkreis Northeim

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos nahe Einbeck (Landkreis Northeim) sind vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Ein 58 Jahre alter Fahrer befuhr die Landstraße und übersah beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Wagen eines 27-Jährigen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Beifahrerinnen der Männer wurden beide bei der Kollision am Freitag schwer verletzt. Die Fahrer verletzten sich leicht. Da bei dem Unfall Betriebsstoff auslief, musste die Straße von einer Spezialfirma gereinigt werden.

