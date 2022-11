Niedersachsen: Polizei findet Leiche bei Passkontrolle im Zug

Bei einer Einreise- und Passkontrolle in einem Intercity, der auf dem Weg von Amsterdam nach Berlin, haben Bundespolizisten am Sonntagnachmittag in Bad Bentheim eine Leiche gefunden. Standardmäßig wurde in Bad Bentheim die Lock des Zuges gewechselt. Die Zwischenzeit nutzten die Beamten der Bundespolizei um stichprobenartig die Reisepässe der Mitreisenden zu kontrollieren, erklärt ein Sprecher der Bundespolizei Bad Bentheim.

Dabei sei den Beamten auch ein 52-jähriger Mann aufgefallen, der nicht auf die Ansprache der Polizisten reagiert habe, informiert der Sprecher. Die Polizisten alarmierten den Rettungsdienst, der den Tod des Mannes feststellte. Hinweise auf ein Fremdverschulden habe es dabei nicht gegeben. Anschließend übergaben die Beamten den Fall an die zuständige Landespolizei Emsland, die nun weiter nach der Todesursache ermittelt.

red

