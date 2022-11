Lkw überfährt Stoppschild: Autofahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist beim Zusammenstoß seines Wagens mit einem Lkw im Landkreis Cloppenburg schwer verletzt worden. Der Fahrer des Lastwagens hatte am späten Dienstagabend in Garrel ein Stoppschild missachtet.

Ein Autofahrer ist beim Zusammenstoß seines Wagens mit einem Lkw im Landkreis Cloppenburg schwer verletzt worden. Der Fahrer des Lastwagens hatte am späten Dienstagabend in Garrel ein Stoppschild missachtet, wie die Polizei mitteilte. Dadurch sei es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Auto gekommen. Der 35-jährige Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Noch vor Ankunft der Feuerwehr konnte er daraus befreit werden. Er kam in ein Krankenhaus.

Pärchen liefert sich in Hildesheim Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Ein junges Pärchen hat sich in Hildesheim eine wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Den Beamten war das Fahrzeug aufgefallen, weil gegen den 26-Jährigen auf dem Beifahrersitz ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bestand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Am Steuer des Autos saß die 23 Jahre alte Freundin des Gesuchten. Zwei Einsatzfahrzeuge stoppten den Wagen am Dienstag. Als die Beamten ausstiegen, fuhr die Frau plötzlich rückwärts, wendete und brauste mit hoher Geschwindigkeit davon. Dabei wurde eine 56 Jahre alte Radfahrerin gefährdet.

Die Polizei verfolgte das Auto, verlor es jedoch aus den Augen. Aufgrund der Fahndung wurde das Fahrzeug kurze Zeit später auf der Bundesstraße 1 entdeckt, nun saß der 26-Jährige am Steuer. Die Beamten verfolgten das Fahrzeug, doch auch diesmal entkam das Pärchen. Kurz darauf wurde das Auto erneut gesichtet und auf der Landesstraße 485 gestoppt. Zu diesem Zeitpunkt saß wieder die 23-Jährige am Steuer, der Gesuchte befand sich nicht mehr im Wagen. Auf der Rücksitzbank saß der anderthalbjährige Sohn der Frau. Zum Verbleib ihres Partners machte die 23-Jährige keine Angaben. Eine Fahndung nach dem Mann blieb erfolglos.

Die Polizei leitete gegen beide Personen mehrere Strafverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Die Ermittlungen dauern an.

Gesuchter Verdächtiger in Vermisstenfall von Schweden ausgeliefert

Ein gesuchter Verdächtiger im Fall eines Vermisstenfalls und möglichen Tötungsdeliktes wurde aus Schweden nach Deutschland ausgeliefert. Dabei handelt es sich um einen 54 Jahre alten Mann aus Warburg (Kreis Höxter), wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Er steht im Verdacht, eine 56 Jahre alte Frau in Burgwedel (Region Hannover) getötet zu haben. Die möglicherweise getötete Frau gilt weiterhin als vermisst.

Der Mann sitzt seit Samstag in Untersuchungshaft. Es habe Hinweise gegeben, dass sich der Mann nach Schweden abgesetzt habe, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Dort wurde er von örtlichen Polizeikräften festgenommen. Am Freitag wurde er ausgeliefert. Der Mann habe sich bisher nicht zu den Vorwürfen eingelassen. Die Ermittlungen wegen Totschlags dauern den Angaben nach an.

