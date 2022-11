Niedersachsen: Fußgängerin wird von Auto überfahren und stirbt

Eine Fußgängerin ist in der Gemeinde Bakum (Landkreis Vechta) von einem Auto überfahren worden und gestorben. Die Frau lief am Donnerstagabend auf der Fahrbahn einer Straße entlang, als der Wagen sie erfasste, wie die Polizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich in einer leichten Rechtskurve. Weil der 20 Jahre alte Autofahrer die Frau zu spät sah, konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Die Frau starb an der Unfallstelle. Der 20-Jährige und seine 19 Jahre alte Beifahrerin kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Identität der Toten war am frühen Freitagmorgen noch nicht ermittelt.

Fußgänger von Transporter erfasst

Ein Fußgänger hat bei einem Unfall in Osnabrück lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Beim Abbiegen an einer Ampel habe ein Kleintransporter den Fußgänger erfasst, der gerade die Straße habe überqueren wollen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach Angaben des Notarztes könne Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Tanklastzug umgekippt –A7 in Richtung Norden gesperrt

Nachdem ein Tanklastzug auf der A7 nahe Hann. Münden im Landkreis Göttingen umgekippt ist, hat die Polizei zwischenzeitlich die Fahrbahnen in beide Richtungen gesperrt. Inzwischen sei die Autobahn nach Süden wieder frei, in Richtung Norden dürfte die Sperrung noch mehrere Stunden dauern, teilte die Polizei am Freitag mit. Ursprünglich waren die Beamten von einem Gefahrguttransport ausgegangen, nach erster Begutachtung war die Ladung aber ungefährlich – es handele sich um gelösten Kalk.

Der Lastwagen war am Morgen aus zunächst ungeklärter Ursache zwischen der Anschlussstelle Hedemünden und dem Autobahndreieck Drammetal auf die Seite gekippt, der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Verkehr in Richtung Hannover staute sich auf sechs Kilometern Länge.

Mehr News aus Niedersachsen:

dpa/red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de