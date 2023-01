Lotto-Glück zum neuen Jahr: Niedersachse hat sechs Richtige

Alle sechs Kreuze auf seinem Lottoschein richtig gesetzt hat ein noch unbekannter niedersächsischer Spielteilnehmer. Bei der Ziehung von Lotto 6aus49 am Silvesterabend lag er mit den Gewinnzahlen 4, 13, 16, 18, 32 und 46 richtig, sodass er in der Gewinnklasse 2 nun 312.463,90 Euro erhält – so wie auch acht weitere Spielteilnehmer bundesweit. Lediglich die richtige Superzahl fehlte ihm, um den Jackpot des Klassikers zu knacken. Seinen Spielschein reichte der Glückliche zuvor in einer Annahmestelle im Landkreis Vechta ein, teilt Lotto Niedersachsen mit.

Auch bei der Ziehung der Zusatzlotterie Super 6 am 31. Dezember 2022 wurde einem noch unbekannten Spielteilnehmer das erhoffte Glück zuteil: Alle sechs Ziffern seiner Spielscheinnummer stimmten mit den gezogenen Gewinnzahlen überein. Somit erhält der Gewinner in der Gewinnklasse 1 nun 100.000 Euro. An Super 6 nahm er in Verbindung mit Lotto 6aus49 für eine Ausspielung im Landkreis Verden teil.

Als Millionär startete zudem ein noch unbekannter Spielteilnehmer der Silvesterlotterie ins neue Jahr. Sechs richtige Endziffern auf seinem Los der Jahresendlotterie verhalfen dem Glücklichen aus der Region Hannover zu seinem Millionengewinn in der Gewinnklasse 1. Die Gewinnzahlen der Silvesterlotterie wurden ebenfalls am 31. Dezember 2022 gezogen.

red

