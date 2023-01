Feuer in Kunststofffabrik - 500.000 Euro Schaden

In Vechta brannte es in einer Kunststofffabrik. (Symbolbild)

Bei einem Brand in einer Kunststofffabrik in Vechta ist ein Schaden von mindestens 500.000 Euro entstanden. Eine 30 Meter lange und 15 Meter breite Halle in Holtrup bei Vechta stand mehrere Stunden in Brand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Halle stürzte demnach teilweise ein. Verletzte gab es keine. Eine umliegende Straße wurde zeitweise vollgesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Vorfahrt genommen - Frau und Mädchen bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Lüneburg sind eine 57 Jahre alte Frau und ein 10 Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden. Sie wurden in eine Klinik gebracht, wie die Polizei Lüneburg am Montag mitteilte. Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag. Ein 53 Jahre alter Fahrer nahm demnach der Frau im Bereich einer Kreuzung die Vorfahrt, wodurch es zu dem Zusammenstoß kam. Der Unfallbereich musste zeitweise gesperrt werden. Die Autos wurden abgeschleppt.

Mann verliert in Celle Kontrolle über Auto - drei Schwerverletzte

Ein 70 Jahre alter Mann hat in der Celler Innenstadt die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in eine Hauswand gefahren. Bei der unkontrollierten Fahrt wurden nach dem bisherigen Erkenntnisstand der Polizei Celle drei Menschen schwer verletzt, einer davon lebensbedrohlich. Der Fahrer hat nach Angaben der Polizei aufgrund eines medizinischen Notfalls am Montagnachmittag die Kontrolle über den Wagen verloren. Das Auto prallte laut Feuerwehr in ein Fachwerkhaus in der Altstadt von Celle.

Die Beifahrerin des Mannes, 66 Jahre alt, erlitt einen Schock. Gegen den Fahrer ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung. Ein Polizist sagte, dass es sich eindeutig um einen Unfall gehandelt habe. Das Auto des Fahrers wurde sichergestellt.

84-jähriger Autofahrer kracht in Geeste gegen Baum und verletzt sich schwer

Ein 84 Jahre alter Mann ist am Montag mit seinem Auto von der Straße abgekommen und hat sich schwer verletzt. Der Wagen krachte gegen einen Baum, wie ein Sprecher der Polizei Meppen mitteilte. Der Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr im Landkreis Emsland auf einer Straße zwischen dem Ortsteil Klein Hesepe (Geeste) und dem Ortsteil Rühle (Meppen). Die Straße, auf der sich der Unfall ereignete, war zeitweise vollständig gesperrt. Inzwischen ist sie halbseitig befahrbar, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Meppen gebracht. Warum der Mann von der Straße abkam, ist demnach noch unklar.

Laster fährt in Stotel in Baustellenfahrzeug

Fast ungebremst ist ein Sattelzug auf der Autobahn 27 bei Stotel (Landkreis Cuxhaven) auf ein Baustellenfahrzeug gefahren. Der Lkw-Fahrer und ein im Lkw mitfahrendes Kind wurden am Montag leicht verletzt, beide kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Das Baustellenfahrzeug war zur Absicherung eines Arbeitstrupps im Seitenraum im Einsatz. Wegen der Bergungsarbeiten wurde die Autobahn nach dem Unfall ab der Anschlussstelle Stotel in Richtung Bremen voll gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Markt für Deko- und Haushaltsartikel in Flammen

Am Montagabend ist in einem Geschäft in Hannover ein Brand ausgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Menschen zu Schaden gekommen, wie eine Sprecherin der Feuerwehr Hannover mitteilte. Die Besucher konnten rechtzeitig den Markt für Deko- und Haushaltsartikel verlassen, hieß es.

Am Abend waren Feuerwehrleute noch damit beschäftigt, die Ausbreitung des Brands auf umliegende Gebäude zu verhindern. Nach Schätzung der Sprecherin wird die Arbeit der Feuerwehr noch einige Stunden andauern. Das Feuer habe sich vergleichsweise schnell ausgebreitet, teilte die Feuerwehr weiter mit.

Familie rettet sich am Neujahrstag aus brennender Wohnung

Eine Familie in Hannover hat sich am Neujahrstag aus ihrer brennenden Wohnung gerettet. Die Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten der Flammen auf das gesamte Gebäude, das komplette Erdgeschoss ist jedoch derzeit nicht bewohnbar, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Die Einsatzkräfte schätzten den Schaden auf 100.000 Euro. Verletzt wurde demnach niemand.

Das Feuer brach am Abend aus bisher ungeklärter Ursache aus. Vier Menschen, darunter ein etwa ein Jahre altes Kleinkind, retteten sich aus eigener Kraft ins Freie und blieben unverletzt. Die Bewohner der Wohnung leben laut Angaben der Feuerwehr in den kommenden Tagen bei Verwandten. Für die Nachlöscharbeiten entfernten die Einsatzkräfte zahlreiche Wand- und Dachverkleidungen, hieß es.

Weihnachtsmarkt-Bedrohung: Polizei verdächtigt einen Minderjährigen

Der Drohanruf gegen einen Düsseldorfer Weihnachtsmarkt Anfang Dezember ist nach Erkenntnissen der Behörden von einem Minderjährigen gekommen. Diesbezüglich habe es am vergangenen Freitag einen SEK-Einsatz im Raum Osnabrück gegeben, teilte die Düsseldorfer Polizei am Montag mit. Aufgrund seines Alters könnten keine Details genannt werden.

Laut „Bild“ ist der Tatverdächtige erst 15 Jahre alt, er soll am 5. Dezember telefonisch Straftaten unter anderem an dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt sowie an einer Schule in Münster angedroht haben. Der „Bild“ zufolge hat der Tatverdächtige die Telefonnummer seines Apparats zwar technisch verändert, die Ermittler kamen ihm aber dennoch auf die Spur. Nach dem Drohanruf im Dezember hatte die Polizei nacheinander mehrere Weihnachtsmärkte in Düsseldorf geräumt und mit schwerbewaffneten Einsatzkräften gesichert.

