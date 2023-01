Brennender Lkw löst Vollsperrung der A7 bei Göttingen aus

Ein brennender Sattelzug steht in der Nacht zum Dienstag auf der Autobahn 7 bei Göttingen. Den Angaben der Polizei zufolge geriet der mit Möbeln beladene Sattelzug aufgrund eines technischen Defekts in Flammen und brannte vollständig aus.

Ein brennender Lkw hat in der Nacht zum Dienstag eine Vollsperrung auf der Autobahn 7 bei Göttingen ausgelöst. Erst gegen sieben Uhr wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Süden teilweise wieder freigegeben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zwei Stunden zuvor konnte der Verkehr bereits wieder in Richtung Norden rollen. Gegen 14.30 Uhr waren sämtliche Fahrstreifen wieder zu befahren, wie die Polizei mitteilte.

Betroffen war den Angaben nach der Abschnitt in der Nähe der Anschlussstelle Hedemünden an der Grenze zu Hessen. Es bildeten sich kilometerlange Staus, in Richtung Süden bis zu 13 Kilometer. Auch auf den Umleitungsstrecken kam es zu Behinderungen.

Laut den Polizeiangaben geriet der mit Möbeln beladene Sattelzug aufgrund eines technischen Defekts in Flammen und brannte vollständig aus. Weder der Fahrer noch weitere Verkehrsteilnehmer seien dabei verletzt worden. Der Fahrer steuerte den Lastwagen, nachdem er das Feuer bemerkte, sofort auf den Seitenstreifen. Die Beamten schätzten den Schaden nach ersten Erkenntnissen auf etwa 200.000 Euro.

Da auch die Reifen des Lkws abbrannten, musste ein spezielles Abschleppfahrzeug organisiert werden. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauerten auch über den Mittag hinaus noch an, wie die Polizei mitteilte.

Brandflaschen als Drohung gegen neue Flüchtlingsunterkunft?

An einer noch unbewohnten Flüchtlingsunterkunft in Wildeshausen sind mehrere versteckte Flaschen mit einer brennbaren Flüssigkeit gefunden worden. Der Fund müsse eindeutig als „Drohung gegen die geplante Einrichtung“ gewertet werden, teilte die Polizei im Landkreis Oldenburg am Dienstag mit. Deshalb ermittele der für politisch motivierte Kriminalität zuständige Staatsschutz der Polizei. Auch der Landkreis als Betreiber der Unterkunft sei sensibilisiert.

Ein Mitarbeiter der Einrichtung habe am Silvesternachmittag die Flaschen entdeckt, die unter Laub und Steinen lagen. Sie seien vermutlich am 30. oder 31. Dezember versteckt worden, teilte die Polizei mit und bat mögliche Zeugen sich zu melden. Die Sicherheitsmaßnahmen an allen Flüchtlingsunterkünften seien verstärkt worden. Landrat Christian Pundt (parteilos) und die Polizei betonten in der Mitteilung, dass sich Schutzsuchende im Landkreis Oldenburg sicher fühlen können.

18-Jähriger versucht mit Auto zu driften – schwer verletzt

Ein 18-Jähriger ist im Landkreis Schaumburg mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Die beiden 15 und 17 Jahre alten Mitfahrer wurden bei dem Unfall am Montag in Rinteln leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Alle drei kamen ins Krankenhaus. Nach Zeugenaussagen wollte der 18-Jährige mit seinem Auto driften und verlor beim Schleudern die Kontrolle über den Wagen. Das Fahrzeug krachte gegen den Baum und fing Feuer. Ein Zeuge versuchte die Flammen zu löschen, die Feuerwehr löschte den Brand schließlich. Das Auto wurde komplett zerstört.

16-jähriger Motorradfahrer krachte in Auto – tot

Bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto ist im Landkreis Diepholz ein 16-jähriger Motorradfahrer getötet worden. Der Jugendliche habe bei Stuhr von der Bundesstraße 51 nach links auf die Bundesstraße 6 abbiegen wollen und den nahenden Wagen übersehen, teilte die Polizei in der Nacht zum Dienstag mit. Er wurde bei dem Zusammenstoß am Montagabend so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Das Auto landete im Straßengraben. Der 77 Jahre alte Fahrer erlitt einen Schock. Für die Unfallaufnahme war die Bundesstraße 51 für gut drei Stunden vollständig gesperrt.

Auto prallt gegen Baum – Vater und zweijährige Tochter verletzt

Ein 27-jähriger Autofahrer und seine zweijährige Tochter sind in Lindern (Landkreis Cloppenburg) gegen einen Baum geprallt und verletzt worden. Sie fuhren am Montagabend aus Westerstede Richtung Ocholt, wie die Polizei mitteilte. Aus bislang unbekannten Gründen sei der 27-Jährige mit seinem Auto in einer Linkskurve von der Straße abgekommen. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. An dem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Die Westersteder Straße musste zur Unfallbergung vollgesperrt werden.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

62-Jährige prallt mit Auto gegen Baum und verletzt sich lebensgefährlich

Eine 62-jährige Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Baum bei Esterwegen im Landkreis Emsland lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am frühen Dienstag mitteilte, kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 401 von der Fahrbahn ab. Zwei Ersthelfer konnten einen Brand des Fahrzeuges verhindern. Insgesamt 45 Einsatzkräfte befreiten die Fahrerin schließlich aus ihrem Wagen. Mit einem Rettungshubschrauber kam sie nach dem Unfall am Montagabend ins Krankenhaus.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de