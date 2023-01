Überholmanöver: 52-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Nach einem Überholmanöver ist ein 52-Jähriger mit seinem Auto in der Region Hannover gegen einen Baum gekracht. Bei dem Unfall wurde der Mann lebensgefährlich verletzt. Der 52-Jährige war auf der Landesstraße 392 bei Barsinghausen unterwegs und hatte in einer Linkskurve ein Auto überholt, obwohl ihm ein Fahrzeug entgegenkam, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Beim Wiedereinscheren sei der Fahrer am Donnerstag auf regennasser Straße vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen seitlich gegen den Baum geprallt. Das Fahrzeug drehte sich und blieb in einem Graben stehen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte die Frontschürze des Unfallwagens in das entgegenkommende Auto.

Der 52-jährige Unfallfahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, die Feuerwehr befreite ihn. Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam der Mann ins Krankenhaus. Die beiden 66 und 69 Jahre alten Insassen des entgegenkommenden Autos blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 9000 Euro und hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Frau aus Stade erwischt Einbrecher im Schlafzimmer

Großer Schreck für die Bewohnerin eines Hauses in Stade: Am späten Abend stand die Frau einem Einbrecher im Schlafzimmer gegenüber. Das teilt die Polizei mit. Kurz nach 23 Uhr hat ein bisher unbekannter Täter die Fensterscheibe des Wohnzimmers mit einem Stein eingeworfen. Durchs Fenster gelangte der Täter ins Haus.

Auf der Suche nach Beute wurde der Täter jedoch von der Hausbewohnerin entdeckt. Daraufhin ergriff der Unbekannte sofort die Flucht. Was bei dem Einbruch tatsächlich erbeutet werden konnte, steht laut Polizei zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Nach Bombendrohung in Hildesheim: 50-Jähriger wird angeklagt

Nach Drohungen gegen das Hildesheimer Justizzentrum und einen Betreuungsverein hat die Staatsanwaltschaft Hildesheim Anklage gegen einen 50-Jährigen erhoben. Der Mann aus Harsum habe sich zu den Vorwürfen nicht geäußert, sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde am Freitag. Angeklagt wurde der Harsumer demnach im Fall der Nachricht auf dem Anrufbeantworter des Betreuungsvereins wegen Bedrohung. Die E-Mail-Drohung eines Anschlags gegen das Justizzentrum, die einen „umfangreichen Einsatz“ nach sich zog, werteten die Ankläger als Störung des öffentlichen Friedens.

Neben den Bombendrohungen vom vergangenen März stand der 50-Jährige auch unter Verdacht, für einen Gullydeckel-Wurf auf der Autobahn 7 im August verantwortlich zu sein. Bei der Attacke hatte einer der Gullydeckel ein fahrendes Auto getroffen und die Windschutzscheibe durchschlagen. Der 52 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt, seine 43 Jahre alte Beifahrerin lebensgefährlich. Der Harsumer saß zunächst in Untersuchungshaft, weil aber kein dringender Tatverdacht mehr besteht, kam er auf freien Fuß.

Die Ermittlungen im zweiten Fall dauern an, wie die Sprecherin sagte. Dem Zeitungsbericht zufolge hatten Beschäftigte des Betreuungsvereins nach der Bombendrohung die Stimme des Mannes identifiziert. Nach der Drohung gegen das Amtsgericht Hildesheim räumte die Polizei das Gebäude und suchte mit Spürhunden nach Sprengstoff. Es wurde aber nichts gefunden.

Haus brennt in Aurich – 300.000 Euro Schaden

Bei einem Dachstuhlbrand im Landkreis Aurich ist ein hoher Schaden entstanden. Dieser liege ersten Schätzungen zufolge bei etwa 300.000 Euro, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Die Bewohner des Hauses - ein älteres Ehepaar - hatten das Feuer demnach am Donnerstagabend in ihrem Wintergarten in Hage entdeckt.

Kurze Zeit später hatten die Flammen bereits von dem Anbau auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Sie blieben unverletzt. Laut dem Kreisfeuerwehrverband war der Brand nach gut drei Stunden gelöscht. Es seien 110 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Die Brandursache war zunächst unklar.

