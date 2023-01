Niedersachsens Umweltminister bekräftigt AKW-Aus im April

Blick auf das Kernkraftwerk Emsland. Eigentlich sollte das Atomkraftwerk in Lingen am 31. Dezember 2022 vom Netz gehen. Aber nach dem Machtwort des Kanzlers im Oktober soll es noch bis April in Betrieb bleiben. Aber nicht länger, sagte nun Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer. (Archivbild)

Niedersachsens Umwelt- und Energieminister Christian Meyer (Grüne) hat das Aus für das Atomkraftwerk in Lingen von Mitte April an bekräftigt. Auch mit Blick auf den nächsten Winter sei kein Atomstrom mehr für die Versorgungssicherheit in Deutschland notwendig, sagte Meyer am Montag bei einem Besuch des RWE-Kraftwerkstandorts im emsländischen Lingen.

„Man sollte jetzt bei dem Atomausstieg bleiben, den man vereinbart hat“, sagte er zur Diskussion um eine weitere Verlängerung der Laufzeiten für die Reaktoren.

Das eigentliche Aus für die Atomkraft in Deutschland zum 31. Dezember 2022 war im Herbst durch ein Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf den 15. April verschoben worden.

Lese-Tipp: Darum ist Niedersachsen in der Energiekrise so immens wichtig

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de