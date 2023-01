Verletzte bei Unfall mit Schultransporter und Pritschenwagen

Ammerland. Insgesamt elf Personen, darunter acht Kinder, kommen ins Krankenhaus. In Diepholz griffen freilaufende Bulldoggen Spaziergänger an.

Bei einem Zusammenprall eines Schultransporters und eines Pritschenwagens sollen elf Menschen verletzt worden sein. Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen, gegen acht Uhr, im Bereich der Stadt Westerstede (Landkreis Ammerland). Acht Kinder, der Fahrer des Transporters und die zwei Insassen des Pritschenwagens kamen in Krankenhäuser, wie die Polizei am Mittwoch sagte. Eines der acht Kinder wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Vier Kinder waren der Polizei zufolge in dem Transporter eingeklemmt. Genauere Angaben zu dem Zustand der Verletzten nannte die Polizei auf Nachfrage nicht.

Zu dem Zusammenstoß kam es in einem Kreuzungsbereich. Der Hergang des Unfalls ist der Polizei noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

Freilaufende Bulldoggen greifen Spaziergänger an

Zwei freilaufende Bulldoggen haben nach Polizeiangaben in Diepholz einen Spaziergänger angefallen und verletzt. Der 68-Jährige ging eine Straße entlang, als ihm ein Mann mit Kleinkind und den etwa 60 Zentimeter großen Hunden entgegenkam. Ein Hund sprang den Spaziergänger an, doch er konnte das Tier abwehren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der zweite Hund sprang ihm ins Gesicht und biss ihn in die Nase. Der Hundehalter habe sich nicht darum gekümmert und sei mit Kind und Hunden weitergegangen. Die Polizei bat nach dem Vorfall vom Dienstag um Hinweise auf den Hundebesitzer.

Wasserleiche in Hameln war 42 Jahre alter Mann

Die Identität der am Dienstag in Hameln entdeckten Wasserleiche ist geklärt. Laut einer Hinweisgeberin handelte es sich um einen 42 Jahre alten Mann, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Gewaltverbrechen schlossen die Beamten aus. Eine Passantin hatte die leblose Person am Dienstag in der Weser treibend entdeckt. Polizisten zogen den Mann aus dem Fluss. Ein Notarzt stellte nur noch dessen Tod fest.

Huskys für Wölfe gehalten – Unruhe im Landkreis Schaumburg

Zwei angeblich durch den Ortskern von Pollhagen laufende Wölfe haben für Unruhe im Landkreis Schaumburg gesorgt. Allerdings dürfte es sich um entlaufene Huskys gehandelt haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Einen entsprechenden Hinweis hätten die Beamten schon in der Nacht erhalten. Am Dienstagabend tauchten die beiden Tiere in Pollhagen auf, am Mittwochmorgen wurden in Wiedensahl zwei auf der Straße sitzende Tiere gesichtet. Ein verletztes Tier soll von dem zweiten beschützt worden sein. Trotz intensiver Suche gelang es der Polizei zunächst nicht, die beiden Hunde zu finden.

Erst am Mittwochmorgen konnten die Besitzer ihre Huskys zwischen Loccum und Wiedensahl einfangen. Einer der Hunde war tatsächlich verletzt, die Ursache dafür war noch unklar.

Mann stürzt mit Auto in Hafenbecken

Ein Mann hat mit einem Auto eine Absperrung durchbrochen und ist in ein Hafenbecken in der Gemeinde Dornum (Landkreis Aurich) gestürzt. Weil zum Zeitpunkt des Unfalls Ebbe herrschte, landete der Wagen im Watt. Der genaue Hergang des Unfalls am Dienstagabend ist noch nicht bekannt. In dem Auto befand sich ein verletzter Mann, er wurde geborgen und in ein Krankenhaus gebracht, wie der Kreisfeuerwehrverband Aurich in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Eine Frau hielt sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Hafenkante auf und stand unter Schock.

Der Wagen wurde aus dem Hafenbecken geholt und einem Abschleppunternehmen übergeben. Nach Einschätzung der Feuerwehr waren rund 90 Helfer im Einsatz.

Zwei Personen bei Frontalzusammenstoß verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 51 bei Twistringen (Landkreis Diepholz) ist ein 73 Jahre alter Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Aus derzeit unbekannten Gründen geriet der Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte auf der Gegenfahrspur frontal mit einem Sattelzug, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Der Autofahrer wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Lastkraftwagenfahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls im Krankenhaus behandelt. Die B51 war bis zum frühen Abend voll gesperrt.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de