Fischverzehr und Fleischverzicht – Fünf Fakten zu Karfreitag

Das Osterfest steht vor der Tür. Doch bevor mit dem höchsten christlichen Feiertag für Katholiken und Protestanten in Deutschland die österliche Freudenzeit anbricht, steht so kurz vor dem Ende der Fastenzeit noch einmal ein Bußtag an: der Karfreitag. Und damit ein Fischtag.Statt Braten, Wurst und...