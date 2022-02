Karfreitag: Bedeutung, Kein Fleisch - Alle Infos zum Feiertag

Eierfärben, Eiersuche und Co. An Ostern gibt es verschiedene Traditionen. Der Ursprung dieser Bräuche liegt meist viele Jahre zurück.

Der Karfreitag ist im Christentum ein sogenannter stiller Feiertag



Es wird nicht nur auf Tanzen und andere Unterhaltung, sondern auch auf Fleisch verzichtet



Das hat es mit dem Verzicht und anderen Bräuchen an Karfreitag auf sich

Die Ostertage sind die höchsten Feiertage im Christentum. Doch noch vor dem eigentlichen Fest steht für Katholiken und Protestanten in Deutschland noch ein Tag des Verzichts an: der Karfreitag. Und damit ein Fischtag. Fleisch hat Pause. Zumindest, wenn es nach dem Brauch geht.

Statt Braten, Wurst und Mettigel stehen vielleicht Rotbarsch, Scholle oder Rollmops auf dem Speiseplan. Doch warum genau verzichten Christen am Karfreitag auf Fleisch? Wie unterscheiden sich die karfreitäglichen Tischsitten bei Katholiken und Protestanten? Und wie halten es Gläubige in anderen Ländern? Ein Überblick über alles, was zum Karfreitag wichtig ist. Lesen Sie hier: Alle Feiertage und Ferien in Deutschland.

Was wird an Karfreitag überhaupt gefeiert?

Der Freitag vor Ostern ist der Karfreitag. Christen gedenken an diesem Tag dem Tod Jesu am Kreuz auf dem Hügel Golgatha. Der Karfreitag gehört zu den sogenannten stillen Feiertagen. Auch ohne die derzeit noch aktuellen Corona-Maßnahmen gelten dann bundesweit Tanzverbote, die etwa Tanz-, Sport- oder bestimmte Unterhaltungsveranstaltungen, egal welcher Größe, untersagen. Allerdings ist die Ausgestaltung des Tanzverbots von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt, sodass das Verbot teilweise nicht ganztägig gilt oder einzelne Veranstaltungen auslässt.

Weltweite Bräuche in der Karwoche Weltweite Bräuche in der Karwoche Mitglieder der Bruderschaft „La Paz“ nehmen mit weißen Gewändern an den Feierlichkeiten der Karwoche in Córdoba in Spanien teil. Ostern wird auf der ganzen Welt gefeiert. Rund um das höchste christliche Fest haben sich verschiedene Bräuche entwickelt. Wir zeigen eine Auswahl. Foto: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Weltweite Bräuche in der Karwoche Zugegeben: Die Gewänder erinnern ein wenig an die Kapuzen des Ku-Klux-Klans. Foto: JON NAZCA / REUTERS

Weltweite Bräuche in der Karwoche Der Palmsonntag ist der sechste und letzte Sonntag der Fastenzeit und der Sonntag vor Ostern. Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche. Foto: Ariel Schalit / dpa

Weltweite Bräuche in der Karwoche Hunderte Prozessionen werden in ganz Spanien während der Zeit um Ostern in der „Semana Santa“, der heiligen Woche, abgehalten. In Málaga wird während einer Prozession der Bruderschaft „El Cautivo“ eine Statue Christus durch die Gassen getragen. Foto: JON NAZCA / REUTERS

Weltweite Bräuche in der Karwoche Ein Büßer der „Jesus del Via Crucis“-Bruderschaft bereitet sich in Zamora (Spanien) auf eine Prozession vor. Foto: Manuel Balles / dpa



Weltweite Bräuche in der Karwoche Vermummte Büßer der „Jesus en su Tercera Caida“-Bruderschaft nehmen im spanischen Zamora an einer Prozession teil. Foto: Manuel Balles / dpa

Weltweite Bräuche in der Karwoche Mitglieder der Bruderschaft „El Baratillo“ in Sevilla – mit Nachwuchs. Foto: Daniel Gonzalez Acuna / dpa

Weltweite Bräuche in der Karwoche Eine Frau hält bei der Messe am Palmsonntag auf dem Petersplatz im Vatikan (Italien) einen Rosenkranz und zwei aus Palmenblättern geformte Kreuze in der Hand. Foto: Angelo Carconi / dpa

Weltweite Bräuche in der Karwoche Die Bewohner von Bitonto in Italien nehmen an einer Prozession zu Ehren der Madonna Addolorata teil. Foto: Davide Pischettola / dpa

Weltweite Bräuche in der Karwoche Die Zeremonie eröffnet in der süditalienischen Region Apulien die religiösen Feierlichkeiten zur Osterzeit. Foto: Davide Pischettola / dpa



Weltweite Bräuche in der Karwoche In einem umstrittenen Karfreitagsritual lassen sich in einigen philippinischen Dörfern Menschen an Kreuze nageln. Sie betrachten dies als Sühne für Sünden. Die katholische Kirche verurteilt das Ritual. Foto: Ritchie B. Tongo / dpa

Weltweite Bräuche in der Karwoche Auf den Straßen der philippinischen Hauptstadt Manila begehen Menschen blutige Selbstgeißelungen, um für ihre Sünden zu büßen. Foto: ROMEO RANOCO / REUTERS

Weltweite Bräuche in der Karwoche Büßer, die auf einem Kirchenboden im philippinischen Mandaluyong liegen. Foto: ROMEO RANOCO / REUTERS

Weltweite Bräuche in der Karwoche Harmloser geht es auf dem Petersplatz im Vatikan zu. Foto: Andrea Franceschini / dpa

Weltweite Bräuche in der Karwoche Zum Gedenken an die Kreuzigung Jesu wird im kroatischen Imotski die Passion Christi von Schauspielern gezeigt. Foto: ANTONIO BRONIC / REUTERS



Weltweite Bräuche in der Karwoche In Mexiko-Stadt zieht der festliche Passionszug zur Erinnerung an die Leiden Christi durch den Ortsteil Iztapalapa. Die Passionsspiele in Mexiko entstanden nach einer Cholera-Epidemie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Foto: Mario Guzman / dpa

Weltweite Bräuche in der Karwoche Äthiopische Christen an Palmsonntag in Jerusalem im Deir-Es-Sultan-Kloster, einem Schrein der Grabeskirche Jesu. Foto: Ariel Schalit / dpa

Weltweite Bräuche in der Karwoche Als Dämonen verkleidete Schauspieler peitschen einen jungen Mann aus. Hier handelt es sich um die traditionelle Zeremonie „Los Talciguines“, die den Beginn der Karwoche in El Salvador (Zentralamerika) markiert. Foto: JOSE CABEZAS / REUTERS

Weltweite Bräuche in der Karwoche Ein weiterer Teil dieser Zeremonie: Ein als Jesus Christus verkleideter Mann läuft über liegende „Dämonen“. Foto: JOSE CABEZAS / REUTERS

Weltweite Bräuche in der Karwoche Dieser kleine Dämon scheint eher gelangweilt zu sein. Foto: Jose Cabezas / REUTERS



Weltweite Bräuche in der Karwoche Katholiken bei einer Prozession in Tegucigalpa, Hauptstadt von Honduras. Foto: Jorge Cabrera / REUTERS

Weltweite Bräuche in der Karwoche Das „Begießen“ von Frauen und Mädchen am Ostermontag geht auf einen vorchristlichen Fruchtbarkeitsbrauch zurück. Dieser Brauch wird unter anderem in Rumänien praktiziert. Männer besuchen verwandte oder befreundete Frauen und besprühen oder übergießen sie mit Parfüm oder Wasser. Dafür werden sie mit Ostereiern, Kuchen und Alkohol bewirtet. Ähnliche Bräuche gibt es in Polen, Tschechien und der Slowakei. Foto: Nandor Veres / dpa

Weltweite Bräuche in der Karwoche Katholische Gläubige trugen bei der Palmsonntagsprozession in Heiligenstadt in Thüringen eine überlebensgroße Christus-Figur, die sein Leiden und Sterben symbolisiert. Foto: Swen Pförtner / dpa

Hat der Karfreitag für Katholiken und Protestanten die gleiche Bedeutung?

Bei beiden Konfessionen stehen die Gottesdienste am Karfreitag im Zeichen der Trauer. Häufig ist davon die Rede, dass der Karfreitag für Protestanten der höchste Feiertag im Kalender sei. Das stimmt jedoch nicht. Genau wie für Katholiken gilt auch für Protestanten Ostern, also das Fest der Auferstehung Jesu, als höchster Feiertag, stellt die Evangelische Kirche in Deutschland auf ihrer Internetseite richtig.

Einen wesentlichen Unterschied zwischen den Traditionen bei Katholiken und Protestanten gibt es jedoch: Für Katholiken ist der Karfreitag Fast- und Abstinenztag; für sie ist der Fleischverzehr an Karfreitag verboten. Protestanten verfolgen diese Tradition nicht.

Papst Franziskus liegt bei der Karfreitagsmesse 2021 minutenlang flach auf dem Boden vor dem Altar im Petersdom. Foto: dpa

Warum steht an Karfreitag Fisch auf dem Speiseplan?

Katholiken sind „aufgrund göttlichen Gesetzes gehalten, Buße zu tun“, zitiert das Bistum Augsburg aus dem Codex Iuris Caninici (CIC), dem Gesetzbuch des Kirchenrechts der römisch-katholischen Kirche. Dazu gehört auch die Einhaltung der Abstinenzordnung am Karfreitag für alle Gläubigen ab 14 Jahren. Denn der Karfreitag ist ein sogenannter Abstinenztag, an dem der Verzehr von Fleisch verboten ist. Gläubige drückten das Mitleiden mit Jesus durch den Verzicht aus, sagt ein Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz auf Anfrage unserer Redaktion. Da Fisch nicht zu den Fleischspeisen zählt, wird er stattdessen häufig serviert.

Gehört freitags Fisch nicht ohnehin auf den Speiseplan von Christen?

Auch der freitägliche Fischverzehr ist eigentlich eine Regel, die nicht alle Christen, sondern in erster Linie Katholiken betrifft. Denn tatsächlich ist in der katholischen Tradition jeder Freitag ein Gedenktag an Karfreitag und damit ein kirchlicher Bußtag. „An allen Freitagen (...) ist jeder Katholik vom vollendeten 14. Lebensjahr bis zum Lebensende zu einem sogenannten Freitagsopfer verpflichtet“, heißt es in den Weisungen zur Bußpraxis des Bistums Augsburg. Danach steht als Freitagsopfer an erster Stelle der Fleischverzicht.

Fällt ein kirchliches Hochfest wie etwa Weihnachten auf einen Freitag, ist die Pflicht zum Freitagsopfer aufgehoben. Auch wer „durch Krankheit, auf Reisen, am fremden Tisch oder durch schwere körperliche Arbeit am Fasten oder an der Abstinenz gehindert ist“, ist entschuldigt.

An Karfreitag kommt in vielen Haushalten in Deutschland der Karpfen auf den Tisch. Was hat es mit dem Verzicht auf Fleisch auf sich? Foto: Nicolas Armer / dpa

Gilt der Fleischverzicht an Freitagen für Katholiken weltweit?

Der Verzicht auf Fleischspeisen an Freitagen war für Katholiken in aller Welt einst „zu einem konfessionellen Erkennungszeichen und damit zu einem sichtbaren Bekenntnis geworden“, zitierte der „Spiegel“ in den 60er Jahren den damaligen Limburger Weihbischof Walther Kampe. Doch das änderte sich 1967, als Papst Paul VI. die Tischsitten änderte, die der heilige Stuhl bis dahin festgelegt hatte.

Papst Paul VI. überließ es den nationalen Bischofskonferenzen, die Fleischabstinenz an Freitagen beizubehalten oder abzuschaffen. Während Bischöfe in Ländern wie Österreich, USA, Frankreich, Belgien, Italien oder den Niederlanden das freitägliche Fleischverbot aufhoben, hielten die deutschen Bischöfe daran fest. Allerdings: Jeder deutsche Katholik durfte fortan selbst entscheiden, ob er sich daran halten wollte oder nicht.

