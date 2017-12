Brand auf Philippinen – Leichen entdeckt

Nach dem Brand in einem Einkaufszentrum auf den Philippinen sind die Leichen von 36 noch vermissten Opfern entdeckt worden. Dies teilte die Feuerwehr am Montag mit. Die Toten seien in der Nähe einer Treppe in der NCCC Mall in der südphilippinischen Stadt Davao gefunden worden. Insgesamt kamen somit...