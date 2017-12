Deutsche feiern Silvester mit mehr Polizei

Berlin Mit Partys und Feuerwerk heißen Milliarden Menschen auf der Welt in der kommenden Nacht das neue Jahr 2018 willkommen. In Deutschland ist wieder in Berlin am Brandenburger Tor die größte Silvesterparty geplant. Dort gibt es erstmals auf der Festmeile einen Rückzugsbereich - "Safety Area" genannt - für sexuell belästigte Frauen. Wegen der nach wie vor erhöhten Terrorgefahr und nach den Übergriffen in der Kölner Silvesternacht vor zwei Jahren werden die Sicherheitsvorkehrungen in vielen Städten verstärkt.

