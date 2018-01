Lange Schlangen nach Computerpanne an US-Flughäfen

New York Wegen eines vorübergehenden Ausfalls der Grenzkontrollsysteme haben Passagiere in den USA am Neujahrstag an verschiedenen Flughäfen lange Schlange stehen müssen. Nach zwei Stunden sei die Störung behoben worden, teilte die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde mit. Es gebe keinen Hinweis, dass diese mutwillig herbeigeführt wurde. Reisende an verschiedenen Flughäfen der Vereinigten Staaten posteten Fotos längerer Warteschlangen. Der JFK-Airport in New York warnte vor Verzögerungen im Ankunftsbereich.

