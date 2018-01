Mehrere Tote bei Unfall auf A6

Heilbronn Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 6 bei Heilbronn sind am späten Abend mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die genaue Zahl steht noch nicht fest. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren in den Unfall in Baden-Württemberg ein Schwertransporter, sein Begleitfahrzeug und ein weiteres Auto verwickelt. Was genau passierte, ist noch unklar. Die A6 in Richtung Mannheim ist zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt gesperrt. Das Unglück ereignete sich laut Polizei in der Nähe eines Parkplatzes.

