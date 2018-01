Hôtel Ritz in Paris: Schmuck im Millionenwert aus Hotel Ritz in Paris geraubt

Knapp sieben Minuten hat einer der spektakulärsten Raubüberfälle gedauert, der in den letzten Jahren in Paris verübt wurde. Sieben Minuten, die fünf vermummten Gangstern genügten, um am frühen Mittwochabend durch einen Hintereingang in die Empfangshalle des berühmten Nobelhotels Ritz zu stürmen,...