„Horror-Eltern“ aus Kalifornien hielten 13 Kinder jahrelang wie Tiere

In der privaten „Sandburg“-Schule in der Muir Woods Road in Perris zwei Autostunden südöstlich von Los Angeles fällt der Unterricht ab sofort aus. Für immer. Der behördlich lizenzierte Schul-Direktor David Allen Turpin (56) und seine Gattin Louise Anna (49) müssen sich wegen des Vorwurfs der Folter...