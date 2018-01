Peter Benedict: „Ich nenne mich das Scheusal der Nation“

Arrogante Firmenchefs, hochnäsige Vorgesetzte – Peter Benedict ist der Mann, der das herablassende Grinsen zur Marke gemacht hat. Ob in Kinofilmen von Oskar Roehler „Der alte Affe Angst“, in Christian Petzolds „Yella“ – Benedict (54) ist der eiskalte Vollstrecker. Auch in zahlreichen...