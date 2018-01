Gesine Cukrowski: Frauen sind in der Filmbranche weniger wert als Männer

Pünktlich um elf Uhr betritt sie das gemütliche Café in ihrem Schöneberger Kiez. Gesine Cukrowski (48) trägt eine dezente dunkelblaue Wolljacke, ist kaum geschminkt. Sie bestellt Tee. Keiner schielt zu ihr herüber. Cukrowski (48) hat sich verändert, was vor allem an den kurzen Haaren liegt. Doch...