Pendlerzug nahe Mailand entgleist – Tote und Verletzte

Nahe Mailand in Norditalien ist am Donnerstagmorgen ein Zug entgleist. Die Zahl der Toten in der Nähe der italienischen Großstadt Mailand ist auf vier gestiegen. Dies berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag. Wie die Tageszeitung „La Repubblica“ berichtet, soll es rund 30...