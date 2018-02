Waren: Frau in Anwaltskanzlei erschossen – Täter auf der Flucht

In einer Anwaltskanzlei in Mecklenburg-Vorpommern ist Donnerstagmittag eine Frau erschossen worden. Die Polizei fahndet nach der Tat in Waren an der Müritz nach dem flüchtigen Täter, wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Neubrandenburg sagte. Wahrscheinlich handelt es sich um die dort ansässige...