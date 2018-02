17 Tote an Schule in Florida - Cruz angeklagt

Parkland Der mutmaßliche Todesschütze des Massakers an einer High School in Florida ist des 17-fachen Mordes angeklagt worden. In einer Gerichtsanhörung schwieg Nikolas Cruz. Der 19-Jährige soll mit einer halbautomatischen Waffe 17 Menschen erschossen haben. 15 Menschen wurden verletzt. Cruz soll der Rassistenvereinigung und Miliz "Republic of Florida" nahegestanden haben. Die ROF-Milizen bezeichnen sich als "bewaffnete Kräfte der Übergangsregierung der Republik von Florida" und als weiße Bürgerrechtsbewegung. Sie kämpfen für einen rein weißen Staat ohne andere Ethnien.