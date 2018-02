Louis Ducruet: Sohn von Prinzessin Stéphanie von Monaco hat sich verlobt

Monaco In Monaco steht eine Hochzeit an: Louis Ducruet, der Sohn von Prinzessin Stéphanie von Monaco, hat sich mit seiner Freundin verlobt.

Monacos Fürstenfamilie kann sich auf ein Hochzeitsfest freuen: Der Sohn von Prinzessin Stéphanie, Louis Ducruet (25), will seine Freundin Marie Chevallier heiraten. Die Prinzessin habe die Freude, die Verlobung des Paars bekanntzugeben, teilte der Fürstenpalast des Mini-Staats an der Côte d’Azur am Mittwoch mit. Ein Datum oder Ort für die Hochzeit wurde nicht genannt.

Louis Ducruet ist das älteste der drei Kinder von Prinzessin Stéphanie (53) und damit ein Neffe von Fürst Albert (59). Sein Vater ist Stéphanies Ex-Mann und früherer Leibwächter Daniel Ducruet. Louis Ducruet und Marie Chevallier hatten sich in den letzten Jahren schon häufiger gemeinsam bei öffentlichen Auftritten gezeigt. (dpa)

Grund zum Strahlen hat Schauspielerin Sila Sahin: Die ehemalige „Gute Zeiten, schlechte Zeiten"- Darstellerin wird Mama.

Sila Sahin ist mit dem Fußballprofi Samuel Sahin-Radlinger seit 2016 verheiratet. Das Paar erwartet das erste gemeinsame Kind. Es soll im Juli zur Welt kommen.

Kirsten Dunst erwartet ihr erstes Kind. Die Schauspielerin zeigte sich Ende Januar mit Babybauch auf Bildern für das Modelabel „Rodarte". Ihr Management erklärte auf Nachfrage nur: „Die Fotos sprechen für sich."

Der Vater ist Jesse Plemons, den Dunst bei Dreharbeiten zur zweiten Staffel von „Fargo" kennenlernte. Seit 2016 sind die beiden offiziell liiert.



Er will es zum fünften Mal wissen: Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und seine südkoreanische Lebensgefährtin Soyeon Kim wollen sich möglichst noch in diesem Jahr das Jawort geben. Für den Altbundeskanzler wäre es die fünfte Ehe.

Die britische Prinzessin Eugenie – im Moment die Nummer acht der britischen Thronfolge – und ihr Freund Jack Brooksbank haben sich verlobt. Die zweite Tochter des Königinnen-Sohns Prinz Andrew und Sarah Ferguson wird im Herbst dem Manager das Jawort geben. Die Hochzeit soll in der St.-George's-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor stattfinden.

„Sie ist hier": Mit diesen Worten haben Reality-Star Kim Kardashian und Rap-Superstar Kanye West am 16. Januar die Ankunft ihres dritten Kindes bekanntgegeben. Die Schwester von North und Saint wurde von einer Leihmutter ausgetragen.

Babyfreuden: Bayern-Star Mats Hummels und seine Frau Cathy sind am 11. Januar Eltern eines Sohnes geworden.

Ricky Martin (r.) machte 2016 seine Verlobung mit seiner großen Liebe Jwan Yosef in der Show von Ellen DeGeneres bekannt. Im Januar läuteten nun die Hochzeitsglocken für den „Livin` La Vida Loca"-Sänger und den schwedisch-syrischen Künstler. „Wir haben die Gelübde abgelegt, alles geschworen und alle Papiere unterschrieben, die wir unterschreiben mussten", so der Sänger. Der puertoricanische Popstar hat zwei Zwillingssöhne, die 2008 von einer Leihmutter ausgetragen wurden.



Vaterfreuden bei Schauspieler Hugh Grant: Der Brite („Notting Hill") und seine Freundin Anna Eberstein bekommen ein Mädchen. Das Paar hat bereits zwei gemeinsame Kinder. Mit seiner Ex-Freundin Tinglan Hong hat der bald fünffache Vater Hugh ebenfalls bereits zwei Kinder.

Die US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow („Shakespeare in Love") hat sich verlobt und will den TV-Produzenten Brad Falchuk heiraten. Für beide ist es die zweite Ehe. Paltrow war zuvor mit Chris Martin, Frontmann der britischen Rockband Coldplay, verheiratet. Die Eltern von zwei Kindern hatten ihre Trennung im Frühjahr 2014 bekanntgegeben. Falchuk hat aus einer früheren Ehe ebenfalls zwei Kinder.

Sie hat „Ja" gesagt: Die kanadische Schauspielerin Ellen Page („Flatliners", „Juno") hat ihre Partnerin und Choreographin Emma Portner geheiratet.

US-Glamourgirl Paris Hilton und Schauspieler Chris Zylka („The Leftovers") haben sich verlobt. „Ich habe mich noch nie so glücklich, sicher und geliebt gefühlt. Er ist in jeder Hinsicht perfekt für mich und hat mir gezeigt, dass es Märchen wirklich gibt", sagte die Urenkelin des Hoteliers Conrad Hilton dem „People"-Magazin.

„Das beste Geschenk, um das Neue Jahr einzuläuten!!", schrieb die US-Schauspielerin Jessica Alba („Honey") am 1.1. auf Instagram. Sie hat einen Sohn zur Welt gebracht. Er heißt Hayes Alba Warren.



Es ist das dritte gemeinsame Kind mit Ehemann und Filmproduzent Cash Warren. Das Paar hat schon zwei Töchter – die neunjährige Honor und die sechsjährige Haven.

„Wir unterbrechen das Programm für eine kurze Durchsage: Ich bin gerade Opa geworden", schrieb der TV-Entertainer Thomas Gottschalk am 2. Januar auf Twitter. Der zweite Enkel des 67-Jährigen heißt Sebastian. Die Eltern sind Gottschalks Sohn Roman und dessen Frau Melissa, die seit 2013 verheiratet sind. Gottschalks anderer Sohn Tristan (28) ist bereits seit 2010 Vater eines Sohnes.