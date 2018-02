Diskussion um Grippe-Impfung

Berlin Zum Höhepunkt der Grippewelle in Deutschland fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz einen besseren Impfschutz der Bevölkerung. "Bis heute übernehmen nicht alle Krankenkassen die wichtige Vierfach-Impfung", sagte Vorstand Eugen Brysch der dpa. Ob der Vierfach-Impfstoff aber in ausreichender Menge vorhanden wäre, ist fraglich. Die Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut hatte die Vierfach-Impfung gegen Grippe erst kürzlich empfohlen. In der aktuellen Saison hilft der Dreifach-Impfstoff laut Experten nur bedingt, weil er weniger Virenstämme des Influenza-B-Typs abdeckt.

