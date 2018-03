Leonardo DiCaprio und Brad Pitt spielen in neuem Tarantino-Film

Los Angeles Die US-Superstars Leonardo DiCaprio und Brad Pitt werden die Hauptrollen in Quentin Tarantinos neuem Film "Once Upon a Time in Hollywood" spielen. DiCaprio werde einen ehemaligen Fernsehstar verkörpern und Pitt dessen langjähriges Stunt-Double, zitierte das Filmportal "Deadline" Tarantino aus einem Statement. Die Handlung spielt im Jahr 1969 in Los Angeles, und die beiden Hauptfiguren "kämpfen darum, in einem Hollywood zu bestehen, das sie nicht mehr wiedererkennen". Sowohl DiCaprio als auch Pitt haben in der Vergangenheit bereits in Tarantinos Filmen mitgespielt.

