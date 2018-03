Angreifer war als Gefährder bekannt

Stuttgart Der Bruder der in Laup-heim in Baden-Württemberg niedergestochenen 17-Jährigen war schon vorher als Gefährder bekannt. Das Landeskriminalamt und das Landesamt für Verfassungsschutz in Stuttgart hatten sich dem Vernehmen nach bereits vor dem Angriff auf die Schwester mit dem 20-Jährigen beschäftigt....