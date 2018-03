Berichte: Schütze nimmt Geiseln in kalifornischem Seniorenheim

San Francisco In Kalifornien hat ein Schütze ein Seniorenheim für US-Veteranen überfallen und dort Medienberichten zufolge mehrere Geiseln genommen. Die Polizei spricht bislang nur von einem "Vorfall" und ist mit Spezialeinheiten und Hubschraubern in Yountville, das anderthalb Autostunden nordöstlich von San Francisco liegt. Das Veteranenheim wurde abgeriegelt. Laut einem Medienbericht hatte ein bewaffneter Mann das Heim am Morgen betreten und mindestens zwei Geiseln genommen. Es seien mehrere Schüsse auf die Polizei abgegeben worden, hieß es, verletzt worden sei dabei aber niemand.