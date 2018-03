Elf Tote bei Absturz eines türkischen Privatjets im Iran

Beim Absturz eines türkischen Privatflugzeugs im westlichen Iran sind alle elf Menschen an Bord ums Leben gekommen. Erste Medienberichte über den Tod der acht Passagiere und drei Crewmitglieder wurden am Sonntagabend von Rettungshelfern am Absturzort bestätigt. Der Privatjet prallte am Nachmittag...