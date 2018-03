Winter-Comeback: Kälte, Sturm und Schnee in der Nacht

Berlin In der Nacht sind die Temperaturen in ganz Deutschland unter den Gefrierpunkt gefallen. In der Wetterstation Schmücke im Thüringer Wald wurden um 05.00 Uhr morgens minus 11,6 Grad gemessen, auf dem Brocken minus 14 Grad. In einigen Regionen sorgten Unwetter in der Nacht für Verkehrsbehinderungen. In Nordhessen fielen laut Polizei zwischen 100 und 150 Bäume auf Fahrbahnen. In der Kieler Förde und im Meeresarm Schlei rissen sich aufgrund von Sturm und Hochwasser zahlreiche Boote los. Auf der nordfriesischen Halbinsel Nordstrand prallte im Hafen eine Autofähre gegen eine Wand.

