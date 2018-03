Mann verliert bei Autofahrt Geldscheine – die Finder türmen

Auf einer Straße in Bergisch Gladbach ist ein kurioser Geldsegen niedergegangen. Ein Gastronom habe am Montag mit seinen Wochenendeinnahmen in Höhe von mehreren Tausend Euro zu einer nahen Bank fahren wollen, berichtete die Polizei am Dienstag. Das Geld habe er dabei zunächst auf dem Autodach...