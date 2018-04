Trauer um Winnie Mandela: Heldin mit Einschränkung stirbt mit 81 Jahren

Foto: REUTERS / Ulli Michel / REUTERS

Nelson Mandela, der 27 Jahre als der weltweit wichtigste politische Gefangene galt, verließ am 11. Februar 1990 das Gefängnis „Victor Verster“ nahe der südafrikanischen Metropole Kapstadt. An seiner Hand: Winnie Mandela, die jahrzehntelang dafür sorgte, dass ihr Mann nicht in Vergessenheit geriet. Foto: REUTERS / Ulli Michel / REUTERS