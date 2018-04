Deutscher Radfahrer stirbt nach Unfall

Palma de Mallorca Ein deutscher Radfahrer, der auf Mallorca von einem Auto überrollt wurde, ist seinen Verletzungen erlegen. Der Mann sei in einer Klinik in Manacor gestorben, teilte die Verkehrsbehörde mit. Die Fahrerin des Wagens steht unter Drogenverdacht. Sie war am Donnerstag im Nordosten der spanischen...