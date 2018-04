Münster: Fahrzeug fährt in sitzende Menschenmenge

In der Innenstadt von Münster ist ein Fahrzeug in eine Gruppe sitzender Personen gefahren. Nach ersten Erkenntnissen der Behörden gab es mehrere Tote. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Samstag aus Ermittlerkreisen. Auf Twitter bestätigte die Polizei Münster, dass Menschen gestorben...