Wie man ein zerrüttetes Verhältnis zu den Eltern kitten kann

Wenn die Familie früher in Urlaub fuhr, trug ihr Vater sie im Schlafanzug samt Kissen und Decke ins Auto. Mareike Nieberding tat dann so, als würde sie schlafen und lehnte ihren Kopf an seine Schulter, bevor es raus aus dem niedersächsischen Städtchen Steinfeld auf lange Fahrt ging. Ihr Vater,...