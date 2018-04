Bundeswehr-Heli kracht gegen Tower in Hasfurt – ein Toter

Ein Mensch ist in Bayern ums Leben gekommen, nachdem er von Trümmerteilen eines verunglückten Bundeswehr-Hubschraubers getroffen wurde. Zu dem Vorfall war es bereits am Montag gekommen, als der Transporthubschrauber auf dem Flugplatz in Haßfurt eine Zwischenlandung einlegte, um zu tanken. Das...