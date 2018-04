Tödliche Attacke facht Debatte um Verbot von Hunderassen an

Wenige Tage, nachdem ein sogenannter Kampfhund in Hannover seine beiden Besitzer getötet hat, ist erneut ein Mensch durch einen Hund zu Tode gekommen. In der Kleinstadt Bad König im Odenwald starb ein Säugling, nachdem das Familientier ihm in den Kopf gebissen hat. Kampfhund tötet sieben Monate...