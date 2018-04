Krankenkasse KKH entsteht bislang größter Betrugsschaden

Verdünnte Krebsmedikamente, gefälschte Rezepte, nicht erbrachte Leistungen: Der Kaufmännischen Krankenkasse KKH ist im vergangenen Jahr der bislang größte Schaden durch Betrug entstanden, nämlich 3,7 Millionen Euro. Das Ermittlerteam der Krankenversicherung deckte bundesweit 270 neue Delikte auf und erstattete in 22 Fällen Strafanzeige. Der Betrug in der ambulanten Pflege habe besonders deutlich zugenommen, sagte die KKH-Chefermittlerin Dina Michels am Mittwoch in Hannover. Hier wurden 110 neue Fälle registriert. Notwendig sei eine stärkere Spezialisierung der Polizei mit Blick auf Korruption im Gesundheitswesen, forderte sie.

Im Jahr 2016 hatte die Kasse mit Sitz in Hannover Abrechnungsbetrug in Höhe von 1,8 Millionen Euro ans Licht gebracht, damals gab es 810 Einzelfälle. Der weitaus größte Schaden entstand 2017 bei Krebsmedikamenten. Ein Apotheker aus Nordrhein-Westfalen soll jahrelang gestreckte Krebsmittel abgegeben, bei Krankenkassen aber die volle Dosis abgerechnet haben. Dadurch soll allein den gesetzlichen Krankenkassen ein Schaden von 56 Millionen Euro entstanden sein. Auf die KKH entfielen mehr als 1,5 Millionen Euro. Die Kasse hat bundesweit rund 1,7 Millionen Versicherte. dpa