Verletzte nach Schwert-Attacken in Hessen und Brandenburg

Ein Vater und sein erwachsener Sohn haben sich in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis) gegenseitig mit einem Schwert und einem Schraubenzieher verletzt. Wie die Polizei in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte, hatte der 62-jährige Vater am Mittwoch selbst die Polizei alarmiert und von einem Angriff mit...