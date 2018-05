Sommerliches Wetter zum Wochenende

Blauer Himmel und viel Sonne: Zum Wochenende steigen die Temperaturen in vielen Teilen Deutschlands deutlich an. Während es Freitagnacht noch vereinzelt Bodenfrost geben kann, werden tagsüber im Westen angenehme 20 Grad erwartet. Auch im Norden wird es am Wochenende sonnig – allerdings steigen die...