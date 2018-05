Geisterfahrer prallt auf A2 gegen Auto – zwei Tote

Ein Geisterfahrer hat auf der Autobahn 2 bei Ingersleben in Sachsen-Anhalt einen Unfall gebaut – mit tragischem Ausgang. Zwei Menschen sind dabei ums Leben gekommen.Das Auto des Mannes sei am Samstagabend mit einem anderen Wagen zusammengestoßen, teilte die Autobahnpolizei am Sonntag mit. Durch die...