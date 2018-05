Leon Machère nach Polizisten-Beleidigung vor Gericht

Der durch YouTube bekannte Filmer Leon Machère muss sich am Montag (9.30 Uhr) wegen Polizistenbeleidigung vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Hintergrund ist ein Auftritt des Hamburgers im März 2017 in Augsburg.Weil Machère, der bei YouTube mehr als 2,1 Millionen Abonnenten hat, in der...