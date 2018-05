Ex-Polizist in Kalifornien wegen zwölf Morden angeklagt

Santa Barbara Nach einer Mord- und Vergewaltigungsserie in den 70er und 80er Jahren in Kalifornien werden einem Ex-Polizisten von diversen Anklagebehörden nun ein Dutzend Morde zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft im Bezirk Santa Barbara erhob gegen den 72-jährigen Joseph James DeAngelo Anklage in vier Fällen. Der mutmaßliche "Golden State Killer" soll in Südkalifornien zwei Paare ermordet haben. Im Norden des US-Bundesstaates wird ihm der Mord an einem weiteren jungen Paar vorgeworfen. Auch in den Bezirken Orange County und Ventura County wurde Anklage gegen den Mann erhoben.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder