Leiche von Siebenjähriger in Wiener Müllcontainer entdeckt

Wien Die Leiche eines kleinen Mädchens ist in Wien in einem Müllcontainer entdeckt worden. Wie die Polizei berichtete, dürfte es sich um eine seit Freitag vermisste siebenjährige Schülerin handeln. Das Kind war zuletzt am Freitagnachmittag auf dem Spielplatz gesehen worden. Bereits in der Nacht hatte die Suche nach der Vermissten begonnen. Als am Samstag die Müllabfuhr die Container leeren wollte, wurden die Behälter auf Weisung der Polizei erst durchsucht. In einem Container fand ein Müllmann die in einen Plastiksack eingewickelte Leiche. Die Polizei geht von einem Fremdverschulden aus.

