Museumstag mit mehr als 4000 Aktionen in ganz Deutschland

Berlin Zum Internationalen Museumstag sind heute die Bürger in ganz Deutschland eingeladen, ihre Museen neu zu entdecken. Bei kostenlosem Eintritt bieten viele Häuser Sonderführungen, Vorträge, Workshops und Mitmach-Aktionen. Insgesamt wurden beim Deutschen Museumsbund mehr als 4000 Aktionen in über 1000 Orten gemeldet. Auf der Seite www.museumstag.de kann jeder gezielt nach Veranstaltungen in seiner Gegend suchen.