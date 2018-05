Überflutete Straßen nach heftigem Unwetter im Vogtland

Die Wassermassen haben erheblichen Schaden angerichtet, so wie hier im Zentrum von Adorf.

Plauen Heftiger Starkregen hat am Donnerstag im sächsischen Vogtland zu Überflutungen geführt. Es wurden zahlreiche Straßen überschwemmt und Schlamm wurde von angrenzenden Feldern auf die Fahrbahnen gespült, wie ein Polizeisprecher in Bad Elster sagte. Verletzt wurde niemand.

Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor eine Warnung vor extremem Unwetter für das westliche Vogtland herausgegeben. "Alleine in Bad Elster sind in den vergangenen sechs Stunden 95 Liter pro Quadratmeter gefallen", betonte Meteorologe Florian Engelmann. Die Besonderheit an der Wetterlage sei, dass sich ein Gewitterkomplex seit Stunden über diesem Gebiet halte.